В СКГИИ прошла встреча студентов с представителями общественных и религиозных организаций.

Прошла она в рамках проекта, организованного Всекавказским молодежным тренинговым центром. Говорили о толерантности, о том, какие традиции передают из поколения в поколение. А также о коррективах, которые вносит «век интернета». Насколько полученная из соцсетей информация на пользу – себе и другим? Несмотря на то, кто чему у кого учится и при каких обстоятельствах, важно сохранять взаимное уважение, отметили на встрече. Участники призвали студентов анализировать поступающую информацию и научили, как это делать. А в завершение предложили задуматься, на что они тратят свое свободное время и сколько выделяют на добрые дела.