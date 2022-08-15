В СКГИИ подвели итоги вокальной школы “Канто бене”

Летняя творческая школа завершилась. Вокальный проект “Канто бене” успешно реализуется в Северокавказском государственнном институте искусств. В его рамках студенты-вокалисты прошли цикл мастер-классов ведущих педагогов России, познакомились с современными тенденциями в оперном пении.
Готовились к Летней вокальной школе Canto bene тщательно. Из числа студентов Института искусств, в основном выпускных курсов, отобрали 15 человек. Они подготовили произведения итальянских композиторов, которые предполагали проработать в ходе мастер-классов.
Также слушателями стали абитуриенты кафедры вокального искусства и дирижирования института. Участники прошли насыщенную образовательную программу - лекции и мастер-классы. Темы коснулись не только произносительных особенностей, но также подбора репертуара и в целом – построения певческой карьеры.
Занятия провели ведущие педагоги –Виктория Зяблицкая – преподаватель сольного пения в колледже при московском институте им.Ипполитова-Иванова – и Майя Андреевская – пианист-концертмейстер Молодежной оперной программы Большого театра.
Профессор кафедры академического пения в институте им.Ипполитова-Иванова Рубен Лисициан встречался со слушателями онлайн. Участникам летней школы Canto bene вручили сертификаты, ну а после они показали, чему их обучили мастера вокального искусства
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