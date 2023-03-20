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В СКГИИ для будущих студентов провели День открытых дверей

В СКГИИ для будущих студентов провели День открытых дверей

20.03.2023 | 16:54
Молодых людей, который заинтересовались учебой в творческом вузе, встречали в фойе Северо-Кавказского государственного института искусств. Среди будущих абитуриентов – немало тех, кто уже учится в колледже, который является подразделением вуза. Ректор вуза Анатолий Рахаев рассказал о программах, которые предлагает поступающим институт искусств – от среднего специального образования до аспирантуры. Культурология, дирижирование, музыкально-инструментальное, театральное и исполнительское искусство, продюсирование, режиссура, социально-культурная деятельность, искусство эстрады… Такие специальности можно приобрести в вузе. Учатся здесь представители всех регионов Северного Кавказа, а также других субъектов страны. Для участников Дня открытых дверей студенты и педагоги дали концерт. Молодые таланты показали, чему научились у своих наставников.   https://t.me/vestikbr
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