В СКГИИ для будущих студентов провели День открытых дверей

Молодых людей, который заинтересовались учебой в творческом вузе, встречали в фойе Северо-Кавказского государственного института искусств. Среди будущих абитуриентов – немало тех, кто уже учится в колледже, который является подразделением вуза.
Ректор вуза Анатолий Рахаев рассказал о программах, которые предлагает поступающим институт искусств – от среднего специального образования до аспирантуры.
Культурология, дирижирование, музыкально-инструментальное, театральное и исполнительское искусство, продюсирование, режиссура, социально-культурная деятельность, искусство эстрады… Такие специальности можно приобрести в вузе.
Учатся здесь представители всех регионов Северного Кавказа, а также других субъектов страны. Для участников Дня открытых дверей студенты и педагоги дали концерт. Молодые таланты показали, чему научились у своих наставников.
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