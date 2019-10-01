В СКФО завершается подготовка трасс к зиме, сообщает Управление федеральных автодорог «Кавказ» — 2019.10.01





В округе задействовано больше 300 единиц техники. Специалисты заготавливают смесь из соли и песка, чтобы не допустить образования льда в период холодов. Система метеорологического обеспечения позволяет беспрерывно наблюдать за дорожной обстановкой. Приборы фиксируют температуру окружающей среды и асфальтобетонного покрытия, скорость и направление ветра. Организовано постоянное взаимодействие с полицейскими и спасателями, информирует Управление федеральных автодорог «Кавказ».