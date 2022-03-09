В СКФО появится единый информационный портал, посвященный туризму

В Северо-Кавказском округе создадут единый информационный портал, посвященный туризму – внутреннему и въездному. Будет свой раздел и у Кабардино-Балкарии. Портал задумали, чтобы усилить продвижение отрасли в информационном пространстве. В создании сайта будут участвовать Ростуризм, региональные власти и профессиональные ассоциации. Ожидается, что, когда портал заработает, турпоток ощутимо вырастет, а значит увеличится поступление налогов, что позитивно скажется на развитии СКФО в целом. По замыслу авторов идеи, портал также позволит повысить уровень безопасности и качества услуг в данной сфере, в том числе за счет составления рейтингов и аккредитации тех, кто оказывает услуги.