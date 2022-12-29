В Скадовск из Кабардино-Балкарии доставили 6500 новогодних подарков для детей

В Скадовск из Кабардино-Балкарии доставили шесть с половиной тысяч новогодних подарков для детей. Соответствующее поручение дал Глава региона Казбек Коков. В преддверии праздника маленькие жители получат наборы сладостей.
Вручат их на утренниках и концертах в детских садах, школах, Домах культуры, а также в социальных учреждениях. В каждом наборе – полкилограмма кондитерских изделий, причем наименований конфет и печенья – два с половиной десятка.
Подарки упаковали в коробки с новогодней символикой и сопроводили добрыми пожеланиями с праздником.
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