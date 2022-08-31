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В школы КБР поступили новые издания учебных пособий по национальным языкам

В школы КБР поступили новые издания учебных пособий по национальным языкам

31.08.2022 | 16:39
Учиться читать и писать на кабардинском и балкарском... Новейшие пособия по национальным языкам и литературному чтению поступают в образовательные организации республики. Вся начальная школа – с первого по четвертый классы – получает литературу бесплатно. Разрабатывали ее скрупулезно, и вот готовые пособия едут со складов в библиотеки. Внутри – больше иллюстраций, чем в прежних версиях. Свои книжки уже получили в 11 муниципалитетах. Сегодня литература поступает в школы Баксанского и Чегемского районов. В разработке пособий участвовали видные ученые республики. Учли мнения и школьных педагогов, которые в прошлом году получили экспериментальные варианты и стали работать по ним. При печати конечной продукции исправили недочеты, на которые указали учителя. Работа продолжается, и в издательстве “Эльбрус” на очереди – книги уже для старших классов. Каждое пособие, помогающее освоить кабардинский и балкарский языки, включает в себя огромный коллективный труд. В этом году они прошли государственную экспертизу, а значит попадут в реестр официальных книг по предметам для школы, и с 2023-го их станут издавать уже в статусе учебников.   https://t.me/vestikbr
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