В школы и детсады КБР возвращаются стоматологические кабинеты





В Кабардино-Балкарии открываются школьные стоматологические кабинеты. «На самом деле проблема назрела давно, говорят в республиканском министерстве здравоохранения. По данным ведомства, у 80 процентов пациентов-школьников есть кариес постоянных зубов, а у почти 80-ти процентов диагностированы болезни пародонта. Зачастую причина распространения этих заболеваний — несвоевременное обращение к врачу. Создание современного школьного стоматологического кабинета- это огромный плюс и для детей и для родителей. Во-первых, лечение в школьных кабинетах бесплатное, во-вторых, стоматологическую помощь можно будет получить прямо на месте учёбы, не тратя времени на походы по клиникам. В-третьих, врачи-стоматологи смогут проводить систематическую работу по профилактике и лечению заболеваний органов полости рта.

Сейчас планируется и есть понимание руководства по дальнейшему развитию и открытию новых кабинетов в образовательных учреждениях, где наполняемость детей более 800 учащихся. Планируется открыть стоматологические кабинеты и приводить в порядок те кабинеты ,которые имеются. Дети из школ, где обучающихся меньше, будут приезжать на прием к стоматологу в поликлинику, или же к ним приедут мобильные группы врачей. Сами кабинеты станут работать в таком режиме, чтобы не нарушать учебный процесс. По утвержденной в Минздраве концепции стоматологический кабинет в школе нужно укомплектовать современным оборудованием и препаратами. Работать здесь должны квалифицированные врачи. А ученики обязаны проходить осмотр зубов два раза в год.