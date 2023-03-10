В школы Херсонской области от КБР передан спортивный инвентарь

В гуманитарный груз вошли футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, гимнастические маты, наборы тренировочных конусов и фишек для разметки игровых полей, канаты, волейбольные сетки, шахматы, секундомеры, боксерские перчатки, а также одежда – кимоно, майки и футболки. Первые наборы уже получили ученики села Тарасовка.
В ближайшее время посылки передадут всем школам и секциям подшефных округов Херсонской области. В начале марта Глава КБР Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в этом субъекте России, где пообщался с представителями нескольких муниципалитетов.
Тогда руководитель республики распорядился помочь местным учебным заведениям с инвентарем для занятий спортом.
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