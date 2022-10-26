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В школу села Учебного поступили ноутбуки и многофункциональные устройства для печати

В школу села Учебного поступили ноутбуки и многофункциональные устройства для печати

26.10.2022 | 15:50
Новое оборудование – по проекту “Цифровая образовательная среда”… В школе села Учебного на уроках информатики теперь пользуются современными портативными компьютерами. Они поступили к началу нынешнего учебного года по нацпроекту “Образование”. Это 17 ноутбуков. А также в работе – новое многофункциональное устройство. Вся техника – на сумму больше полутора миллионов рублей. Программное обеспечение на этих компьютерах – отечественной разработки. Техника поможет не только осваивать знания по информатике, но и готовиться к экзаменам по этому предмету. По словам учителей, раньше сдавали только теорию, а теперь итоговые испытания предполагают практические задания, где нужно применить различные языки программирования.   https://t.me/vestikbr
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