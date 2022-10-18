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В школу Пролетарского поступило новое цифровое оборудование

В школу Пролетарского поступило новое цифровое оборудование

18.10.2022 | 15:57
Получать знания с помощью новой техники… В школу Пролетарского поступило цифровое оборудование. Портативные компьютеры привезли в эту школу в Прохладненском районе по федеральному проекту “Цифровая образовательная среда”. Новая техника позволила переоснастить кабинет информатики. В ноутбуках есть программы для проверки знаний школьников. Коммутация устройств позволяет выводить на большой экран необходимую информацию – видеофайлы, рисунки, графики, схемы. Преподаватель и ученики могут взаимодействовать со всеми этими элементами, что делает обучение интерактивным.   https://t.me/vestikbr
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