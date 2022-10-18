В школу Пролетарского поступило новое цифровое оборудование

Получать знания с помощью новой техники… В школу Пролетарского поступило цифровое оборудование.
Портативные компьютеры привезли в эту школу в Прохладненском районе по федеральному проекту “Цифровая образовательная среда”. Новая техника позволила переоснастить кабинет информатики.
В ноутбуках есть программы для проверки знаний школьников. Коммутация устройств позволяет выводить на большой экран необходимую информацию – видеофайлы, рисунки, графики, схемы.
Преподаватель и ученики могут взаимодействовать со всеми этими элементами, что делает обучение интерактивным.
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