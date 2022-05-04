В школе станицы Екатериноградской начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт начался в школе станицы Екатериноградской. Зданию почти 60 лет. Оно изрядно обветшало и срочно нуждалось в обновлении. Капитального ремонта здесь до сих пор не было. В нынешнем году учебное заведение включили в федеральную программу модернизации школьных систем образования. Реконструкцию проведут на площади, превышающей три тысячи квадратных метров. На время ремонта учебу приостановили. 370 школьников распределили по другим образовательным учреждениям – в самой Екатериноградской и Приближной. В соседнюю станицу детей возят на автобусе. Завершить ремонтные работы планируют к сентябрю следующего года.