В школе Кишпека прошла встреча молодежи с министром КБР Залимом Кашироковым

В рамках всероссийского проекта «Диалог на равных» в кишпекской школе прошла встреча молодежи с министром КБР Залимом Кашироковым. Встреча прошла в формате открытого диалога, где старшеклассники более двух часов задавали волнующие их вопросы. Спектр вопросов, на которые отвечал министр, был разнообразен: пандемия, Великая Отечественная война, празднование 100-летия Кабардино-Балкарской республики. Но больше всего ребят интересовали темы связанные с противодействием терроризму и экстремизму в республике и в стране в целом. Залим Кашироков дал общую характеристику террористической и экстремистской идеологии, обратил внимание на то, что сегодня молодые люди зачастую формируют свои взгляды на жизнь не в семье или школе, а в социальных сетях. «Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение эффективной профилактической работы в молодежной среде, так как именно молодые люди, в силу целого ряда различных факторов, являются одними из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп»,- подчеркнул Залим Кашироков. В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Баксанского района по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции Мухамед Тохтамышев. Завершая встречу, гости пожелали ребятам выбрать дело по душе, не переставать мечтать и идти достойно к своей цели.