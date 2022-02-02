В школах Зольского района проверили пожарную безопасность

В Кабардино-Балкарии продолжаются проверки объектов по вопросам соблюдения требований законодательства по пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Управления МЧС по КБР. Сотрудник территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы Алан Беканов осуществил внеплановые проверки образовательных учреждений с.п. Малка и с.п. Сармаково. Государственным инспектором по пожарному надзору проверена распорядительная документация объектов, в части касающейся пожарной безопасности; исправность пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре; наличие первичных средств пожаротушения; соответствие эвакуационных и аварийных выходов установленным требованиям. С ответственными лицами школ проведен противопожарный инструктаж. Работникам напомнили алгоритм действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров. Рассказали, как вызвать экстренные службы, правила пользования огнетушителями, порядок эвакуации детей из здания. По результатам проверок объектов выданы предписания, в котором указаны выявленные нарушения требований пожарной безопасности, необходимые для устранения. Обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей находится на особом контроле МЧС России.