home
Главная
>
Новости
>
В школах Зольского района проверили пожарную безопасность

В школах Зольского района проверили пожарную безопасность

02.02.2022 | 12:00
В Кабардино-Балкарии продолжаются проверки объектов по вопросам соблюдения требований законодательства по пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Управления МЧС по КБР. Сотрудник территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы Алан Беканов осуществил внеплановые проверки образовательных учреждений с.п. Малка и с.п. Сармаково. Государственным инспектором по пожарному надзору проверена распорядительная документация объектов, в части касающейся пожарной безопасности; исправность пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре; наличие первичных средств пожаротушения; соответствие эвакуационных и аварийных выходов установленным требованиям. С ответственными лицами школ проведен противопожарный инструктаж. Работникам напомнили алгоритм действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров. Рассказали, как вызвать экстренные службы, правила пользования огнетушителями, порядок эвакуации детей из здания. По результатам проверок объектов выданы предписания, в котором указаны выявленные нарушения требований пожарной безопасности, необходимые для устранения. Обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей находится на особом контроле МЧС России.  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных