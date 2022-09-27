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В школах России будут введены единые общеобразовательные стандарты

В школах России будут введены единые общеобразовательные стандарты

27.09.2022 | 15:52
В школах России будут введены единые общеобразовательные стандарты. Соответствующий закон подписан главой государства и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новые программы должны утвердить до 1 января 2023 года. Чтобы уже со следующего учебного года школы могли начать по ним работать. Документ также устанавливает новый порядок разработки учебников. Госзаказ будет осуществлять министерство просвещения России. Ведомство станет утверждать и авторов учебников. При этом материалы, которые входили в федеральный перечень до 31 декабря текущего года, разрешат использовать в течение срока действия экспертных заключений. Это пять лет. Теперь при переходе в другую школу или переезде из одного региона в другой, ученик сможет продолжать учиться по тем же образовательным программам, что и ранее. Также закон предполагает введение единого календарного плана воспитательной работы.   https://t.me/vestikbr
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