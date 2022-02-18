В школах Нальчика проводится антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»

В рамках общереспубликанской межведомственной антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей» в школах г. Нальчик началось проведение общешкольных родительских и ученических собраний, но которых обсуждаются вопросы незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также предотвращение вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Стартовали мероприятия в школе № 3 и Центре образования № 1 г. Нальчика. В мероприятиях также приняли участие воспитанники Музыкального кадетского корпуса Северо-Кавказского государственного института искусств. Вместе с сотрудниками Управления наркоконтроля МВД по Кабардино-Балкарской Республике и местной администрации городского округа Нальчик в акции принимают участие духовные лидеры, представители общественности и известные спортсмены республики. Старший оперуполномоченный Управления наркоконтроля подполковник полиции Ирина Давыдова обратилась к присутствующим с призывом вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, наукой и искусством и подробно рассказала об уголовной и административной ответственности за противоправную деятельность. Заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Алим Сижажев и представитель Русской Православной Церкви республики Ирина Артунова в своем выступлении отметили, что любая религия приветствует лишь хорошие, полезные дела и добрые поступки. Поведение ребенка в обществе, сохранение семейных ценностей со школьниками и их родителями обсудили тренеры Спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо, мастера спорта Российской Федерации, призеры Чемпионата России и Кубка России по тхэквондо Индрис Тикаев и Кантемир Унажоков. Свое мнение по обсуждаемой теме высказала также главный специалист Департамента образования местной администрации г.о.Нальчик Фаризат Теммоева, она напомнила ребятам о недопустимости совершения ими правонарушений и вовлечения их в противоправную деятельность. В продолжение встреч выступили председатель Исполкома Кабардино-Балкарского Республиканского отделения общественной организации «Боевое братство» Владимир Абаноков. В заключение мероприятий гости и старшеклассники сделали фото с хэштегом «Нет наркотикам!».