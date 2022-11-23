home
Главная
>
Новости
>
В школах Нальчика покажут спектакли по мотивам нартского эпоса

В школах Нальчика покажут спектакли по мотивам нартского эпоса

23.11.2022 | 16:49
На импровизированной сцене артисты Театра юного зрителя Нальчика. Они репетируют спектакль для детей по мотивам произведений нартского эпоса “Сказки наших гор”. Постановка о жителях разных аулов. Они, несмотря на разногласия, должны объединиться ради спасения родной земли от злого великана Иныжа. Создать “Сказки наших гор” театру предложили в региональной общественной организации “Культура.ру”. НКО выиграла грант министерства по делам национальностей и общественным проектам на реализацию задуманного. Проект общественников предполагает, что будет сыграно 10 спектаклей в школах Нальчика. Планируется охватить больше полутора тысяч детей в возрасте от шести до 10 лет. Спектакль “Сказки наших гор” артисты Театра юного зрителя покажут уже завтра утром в девятой школе.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных