В школах Нальчика покажут спектакли по мотивам нартского эпоса

На импровизированной сцене артисты Театра юного зрителя Нальчика. Они репетируют спектакль для детей по мотивам произведений нартского эпоса “Сказки наших гор”.
Постановка о жителях разных аулов. Они, несмотря на разногласия, должны объединиться ради спасения родной земли от злого великана Иныжа. Создать “Сказки наших гор” театру предложили в региональной общественной организации “Культура.ру”. НКО выиграла грант министерства по делам национальностей и общественным проектам на реализацию задуманного.
Проект общественников предполагает, что будет сыграно 10 спектаклей в школах Нальчика. Планируется охватить больше полутора тысяч детей в возрасте от шести до 10 лет. Спектакль “Сказки наших гор” артисты Театра юного зрителя покажут уже завтра утром в девятой школе.
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