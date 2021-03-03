В школах КБР стартовали Всероссийские проверочные работы

Сегодня в школах республики стартуют всероссийские проверочные работы.

Проводят их по инициативе Рособрнадзора с 15-го года. С помощью таких проверок оценивают не только знания учеников, но и квалификацию их преподавателей, качество образовательного процесса в целом. Результаты на оценки не влияют. Их учитывают при дальнейшем перспективном планировании. Сегодня к работам приступают 11-классники, но не все, а только в тех школах, где решили провести апробацию такой технологии. Следом к ним – так же выборочно – присоединятся ученики 10-х классов.

С 16 марта по 21 мая ВПР будет проводится в 4 — 8 классах. В 4-х классах ученики будут писать ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру. В 5-х классах — по двум предметам. Самое большое количество предметов будут выполнены учащимися в 7-х классах. Они будут писать по 8-ми предметам, сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

По решению надзорного ведомства страны девятиклассники во всероссийских проверочных работах не участвуют.