В школах КБР новый учебный год начнется в стандартном очном формате





Новый учебный год в школах Кабардино-Балкарии начнется в стандартном – очном формате. Об этом заявили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи республики. Руководитель ведомства Анзор Езаов отметил: есть основания полагать, что распространение коронавируса удастся сдержать с помощью вакцинации, темпы которой всё увеличиваются. При этом, безусловно, учебный процесс организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Усиленные санитарные требования будут действовать в школах до конца этого года. Продлевать их или нет – покажет эпидемиологическая ситуация.