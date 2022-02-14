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В школах Кабардино-Балкарии снова начались занятия после внеплановых каникул

В школах Кабардино-Балкарии снова начались занятия после внеплановых каникул

14.02.2022 | 18:52
Сегодня школьники Кабардино-Балкарии вернулись за парты после внеплановых каникул. Временно освобождали от уроков учащихся с 1-го по 8-й и 10-х классов. В то же время на «дистанцию» частично уходили девятые и 11-е, которые вместе с остальными возобновили учебу. Вынужденное отсутствие учеников в школах было вызвано ухудшением ситуации с коронавирусом. Пауза в обучении дала положительный результат, констатируют в региональном управлении Роспотребнадзора. В управлении Роспотребнадзора добавили, что  шестого февраля были внесены изменения в санитарные правила: если раньше при обнаружении одного больного ковидом весь класс отправляли на «дистанцию», то теперь в таких же обстоятельствах группа учеников продолжит учебу в очном формате.
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