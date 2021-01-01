В школах Кабардино-Балкарии проходит акция «За здоровье и безопасность наших детей»





Ее организовали совместно МВД и министерство просвещения республики. Старт был дан в 32-й школе Нальчика. В рамках акции популярные артисты и художники, известные спортсмены и тренеры, представители духовенства, общественники и волонтеры станут вести с ребятами профилактические беседы – рассказывать о пагубном влиянии наркотиков, о том, к чему могут привести противоправные действия. Гости также раскроют преимущества здорового образа жизни. Организаторы уверены: к авторитетным людям молодые люди, несомненно, прислушаются.

Первый этап республиканской акции «За здоровье и безопасность наших детей» завершится в мае и продлится вплоть до окончания учебного года.