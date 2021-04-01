В школах Кабардино-Балкарии продолжают открывать «Точки роста»





«Точек роста» в школах Кабардино-Балкарии на сегодня – 69. При этом большую часть открыли в сентябре прошлого года. В нынешнем появятся новые, которые будут значительно отличаться от уже созданных, рассказали в Минпросвещении республики. «Точки роста» – это образовательные центры цифрового и гуманитарного профилей – часть национального проекта «Образование». Каждая представляет собой комплекс, в котором собрали все необходимое для дополнительных занятий по информатике, основам безопасности жизнедеятельности и технологии. Здесь же работают шахматные кружки и другие секции по интересам. «Точки роста» создают в селах и малых городах, чтобы выровнять образовательные возможности жителей центра страны и периферии. При этом посещать их и заниматься тем, что по душе, может любой желающий, независимо от возраста. Уже сейчас в школах республики готовят кабинеты, где в нынешнем году откроют еще 38 новых «Точек роста». Главное отличие: здесь основными станут естественные науки – физика, химия, биология. Соответственно, и оснастят их совершенно другой техникой. Это будут лаборатории, в том числе с цифровым оборудованием.