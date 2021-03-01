В школах искусств Баксанского района возрождают народные промыслы

Возрождение народных промыслов и доведение предметов декоративно-прикладного искусства до шедевров. Именно такие цели ставят перед собой в школе искусств в Нижнем Куркужине.

Обучение детей идет по трем направлениям – прикладное искусство, хореография, вокал. Еще одна гордость школы – кружок королевского шитья. Девочек здесь учат сочетать в одной картине разные техники.

«Какое-то творческое видение непременно важно для каждого ребенка. И наши дети уже по-другому смотрят на мир, они более точно видят какие-то цвета, тона», — рассказывает преподаватель вышивки Жанна Кодзова.

Воспитанники не раз становились призерами республиканских и межрегиональных конкурсов и фестивалей. В этом году ученики и педагоги ждут знаменательного события: в рамках федерального проекта «Культурная среда» здание должны реконструировать, и тогда школа сможет принимать в два раза больше учащихся.