В школах Черекского района прошли проверки на соблюдение правил пожарной безопасности

В Кабардино-Балкарии продолжаются плановые проверки общеобразовательных учебных заведений по вопросам соблюдения требований законодательства по пожарной безопасности. Сотрудники территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы осуществили плановые проверки противопожарной защищённости средних школ Черекского муниципального района. Государственными инспекторами по пожарному надзору проверена распорядительная документация объектов, в части касающейся пожарной безопасности; исправность пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; наличие первичных средств пожаротушения; соответствие эвакуационных и аварийных выходов установленным требованиям. С преподавателями учреждений проведен противопожарный инструктаж. Работникам напомнили алгоритм действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров. Рассказали, как вызвать экстренные службы, правила пользования огнетушителями, порядок эвакуации детей из здания. Также в рамках надзорных мероприятий проведены учебные эвакуации. По результатам плановых проверок выданы предписания, в которых указаны выявленные нарушения требований пожарной безопасности, необходимые для устранения. В Черекском муниципальном районе расположено 17 объектов среднего и дошкольного образования, на которых периодически проводятся надзорно-профилактические мероприятия.