«Поэты держат душу нараспашку»… В шестой школе Нальчика провели городской литературный фестиваль. Посвятили его 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
Форум среди школьников столицы республики стал традиционным – его проводят уже 15-й год и посвящают самым разным аспектам литературного творчества. В этот раз изучали наследие выдающегося советского поэта и актера...
В конкурсной программе участвовали около 200 учеников. Победителей определяли в трех номинациях – среди исполнителей поэтических и прозаических произведений, а также среди вокалистов.
25 школ города направили своих конкурсантов. В командном зачете члены жюри – а это представители мэрии и русоведы – отметили способности юных чтецов и певцов из 14-й гимназии, второго лицея и шестой школы.
https://t.me/vestikbr