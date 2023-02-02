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В шестой школе Нальчика провели городской литературный фестиваль

В шестой школе Нальчика провели городской литературный фестиваль

02.02.2023 | 10:37
«Поэты держат душу нараспашку»… В шестой школе Нальчика провели городской литературный фестиваль. Посвятили его 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Форум среди школьников столицы республики стал традиционным – его проводят уже 15-й год и посвящают самым разным аспектам литературного творчества. В этот раз изучали наследие выдающегося советского поэта и актера... В конкурсной программе участвовали около 200 учеников. Победителей определяли в трех номинациях – среди исполнителей поэтических и прозаических произведений, а также среди вокалистов. 25 школ города направили своих конкурсантов. В командном зачете члены жюри – а это представители мэрии и русоведы – отметили способности юных чтецов и певцов из 14-й гимназии, второго лицея и шестой школы.   https://t.me/vestikbr
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