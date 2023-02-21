home
Главная
>
Новости
>
В шестой школе Нальчика прошел литературный вечер, посвященный Международному дню родного языка

В шестой школе Нальчика прошел литературный вечер, посвященный Международному дню родного языка

21.02.2023 | 16:49
Сегодня – Международный день родного языка. Отмечают его и в Кабардино-Балкарии. В шестой школе Нальчика этой дате посвятили литературный вечер. Учащиеся танцевали, пели песни, читали стихи, цитировали писателей и поэтов, чье творчество стало основой развития национальной культуры. Преподаванию родных языков в здесь уделяют особое внимание, отметила педагог с 30-летним стажем, кабардиновед Фатима Бозиева. Школьники участвуют в городских и республиканских лингвистических конкурсах, олимпиадах. Помогают ребятам освоить родные языки больше десятка педагогов. Многие из учителей кабардинского и балкарского – лауреаты профессиональных конкурсов и смотров, обладатели высшей или первой категории. Дети в школе изучают также литературу, историю, традиции и культуру народов Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных