В шестой школе Нальчика прошел литературный вечер, посвященный Международному дню родного языка

Сегодня – Международный день родного языка. Отмечают его и в Кабардино-Балкарии. В шестой школе Нальчика этой дате посвятили литературный вечер.
Учащиеся танцевали, пели песни, читали стихи, цитировали писателей и поэтов, чье творчество стало основой развития национальной культуры. Преподаванию родных языков в здесь уделяют особое внимание, отметила педагог с 30-летним стажем, кабардиновед Фатима Бозиева. Школьники участвуют в городских и республиканских лингвистических конкурсах, олимпиадах.
Помогают ребятам освоить родные языки больше десятка педагогов. Многие из учителей кабардинского и балкарского – лауреаты профессиональных конкурсов и смотров, обладатели высшей или первой категории. Дети в школе изучают также литературу, историю, традиции и культуру народов Кабардино-Балкарии.
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