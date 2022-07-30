В Шалушке загорелся коровник на площади 300 кв.м

В Шалушке ликвидировали пожар на территории частного домовладения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР. 29 июля в 18:58 поступило сообщение о том, что в с.п. Шалушка по ул. Зеленая, произошел пожар на территории частного домовладения. По прибытии было установлено, что горит коровник на площади 300 квадратных метров. В 20:28 пожар был локализован. Спасено 20 голов крупного рогатого скота. В результате пожара пострадавших и погибших нет. На место пожара по рангу 1 БИС работали силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 25 человек и 5 единиц техники. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.