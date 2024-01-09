В Шалушке возводят новый универсальный спорткомплекс

09.01.2024 | 16:23
Площадь объекта – больше тысячи двухсот квадратных метров. Сюда планируют перевести секции, которые востребованы у жителей села. В основном, это восточные единоборства. Кроме того, намерены расширить круг интересов жителей: здесь появится многоцелевой спортивный, а также гимнастический и теннисный залы. Работы ведут по программе комплексного развития сельских территорий. Завершить их планируют этой весной. Рядом также появятся баскетбольная площадка и футбольное поле: участок площадью около десяти тысяч квадратных метров. В администрации Шалушки отмечают, по соседству находится школа, и после учебы дети смогут свободно приходить сюда и заниматься спортом.   https://t.me/vestikbr
