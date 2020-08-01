В Шалушке продолжают возводить универсальный спорткомплекс





Двухэтажное здание занимает площадь больше полутора тысяч квадратных метров. В нем разместят большой спортзал с трибунами на 150 мест, тренажерный и зал для фитнеса, а также кабинеты работников, раздевалки, душевые, санузлы. Проектная стоимость комплекса – 48 с половиной миллионов рублей. Возводят его по программе «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Физкультурно-оздоровительные центры строят также в Кашхатау, Баксане, Псыхурее и Карагаче. А в целом этом году в республике должны заработать больше 30-ти новых спортивных объектов – под крышей и на открытом воздухе.