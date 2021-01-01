В Шалушке приводят в порядок дорогу после подземных работ





В Шалушке восстанавливают дорожное покрытие, которое подняли, когда подводили канализацию к новому детскому саду.

Как рассказали в местной администрации, создавать здесь канализацию закончили прямо перед наступлением недавних холодов. Все восстановительные работы были вынуждены на время прекратить. Когда потеплело, подрядчики начали вывозить грунт и делать подсыпку. Как только щебень утрамбуют, в переулке Кучменовой, по которому проходят трубы, создадут новое полотно. Заасфальтируют и соседнюю улицу Шокарова, а также установят фонари вдоль дорог. В результате изменений у жителей этой части села появится возможность подключить свои дома к центральной канализации.

По данным местных властей, завершить работы на дорогах Шалушки намерены к весне.