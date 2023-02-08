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В Шалушке построят универсальный спорткомплекс с футбольным полем

В Шалушке построят универсальный спорткомплекс с футбольным полем

08.02.2023 | 16:17
В Шалушке в этом году начнут строить универсальный спорткомплекс и футбольное поле. На сегодня уже выбрали место и подготовили проект. Поблизости находится действующий комплекс – с секциями борьбы и смешанных единоборств. Рядом появится еще один – площадью больше 1200 квадратных метров, и это позволит расширить круг интересов посетителей. Здесь откроют многоцелевой спортивный, а также гимнастический и теннисный залы… По соседству находится школа, поэтому после учебы дети смогут с легкостью приходить на дополнительные занятия. Под футбольное поле выделили участок площадью около десяти тысяч квадратных метров. Все работы проведут по программе комплексного развития сельских территорий. Завершить их планируют уже в следующем году.   https://t.me/vestikbr  
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