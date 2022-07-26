В сентябре школы Кабардино-Балкарии примут более 13 тысяч первоклассников

Ход строительства 10 новых школ, капитального ремонта 29 школьных зданий и результаты государственной итоговой аттестации обсудил Глава КБР Казбек Коков с министром просвещения и науки КБР Анзором Езаовым во время рабочей встречи. В конце года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 3 новые школы на 1785 ученических мест - в городах Нарткала, Прохладный и селении Куба. Остальные 7 школ общей мощностью 4539 мест будут сданы в конце 2023 года, также идет подготовка к строительству еще 8 школ. Строительство данных социальных объектов осуществляется по государственной программе Российской Федерации «Развитие образования». Проводится постоянный мониторинг хода капитального ремонта зданий в общеобразовательных учреждениях. Комплекс работ включает обновление инженерных сетей, замену кровли, окон, дверей, напольного покрытия, отделку внутренних помещений, оснащение современным оборудованием, а также благоустройство территории. «Объемы работ в системе образования республики беспрецедентные. Важны постоянный контроль качества и сроков выполнения работ, активное участие в этом процессе муниципалитетов, родительского сообщества, учеников, общественности», - отметил Глава республики. Проекты реализуются в рамках утвержденных графиков при взаимодействии с Правительством России по возникающим вопросам. В Кабардино-Балкарии завершена государственная итоговая аттестация. Анзор Езаов доложил, что в этом году в ней приняли участие 13422 человека, 8720 из них - выпускники 9 классов. Итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования прошли 4702 человека. Как и в прошлые годы, наибольшее количество участников итоговой аттестации отмечено по русскому языку, математике, обществознанию, истории. Увеличилось число участников ЕГЭ по информатике. В целом результаты остались на уровне 2021 года. Государственная итоговая аттестация прошла в штатном режиме. Сейчас выпускники школ поступают в высшие учебные заведения страны, а педагоги республики уже готовятся к новому учебному году и формируют первые классы. В сентябре первый звонок в школах Кабардино-Балкарии прозвучит для более чем 13 тысяч первоклассников.