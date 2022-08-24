В семи новых скверах Нальчика установили освещение

Финальные штрихи… В семи новых скверах установили освещение. Разбили их в рамках реализации госпрограммы формирования комфортной городской среды. Ночь, улица и новые фонари. Сквер рядом с Аграрным университетом уже принимает первых посетителей. Главная достопримечательность - амфитеатр для творческой молодежи и студентов. Здесь есть зоны отдыха для всех, но от стилизованных решений авторов проекта в восторге прежде всего молодое поколение. В вечернее время здесь всегда многолюдно. Посещают его сотни жителей не только Кабардино-Балкарии, но и других регионов России. Больше всего, конечно, мамочек с детьми. Говорят, что это отличное место для времяпровождения. Вместо привычных скамеек – стилизованные места для сидения. Новые тротуарные дорожки с современной плиткой и зона для любителей почитать на свежем воздухе. Газон всесезонный, будет радовать горожан своей зеленью круглый год. Сквер “Курортный” на улице Канукоева появился в городе очень кстати. В этой зоне сосредоточены большинство санаториев и гостиниц Нальчика, поэтому туристов и приезжих отдыхающих в этих местах много всесезонно. Новое пространство уже радует посетителей и привлекает проезжающих мимо горожан своим необычным видом. Освещение территории так же заслуживает внимания, зону оснастили светодиодными светильниками, в парке появилась и детская площадка. А это уже северная часть Нальчика. Футбольное поле, игровая площадка, место для выгула домашних питомцев- современные дизайнерские решения, переплетающиеся с натуральным ландшафтом. Зеленые насаждения поливаются постоянно с помощью новых автоматических систем. В прошлом году горожане выбрали территорию в районе Аэропорта как один из проектов по благоустройству общественных пространств. Специалисты говорят, что в вопросах благоустройства жители в последние годы стали намного активнее, чем раньше. Голосовали, как признаются жители, всем районом. Проектные решения скверов Нальчика, конечно, разные, но главная задача, как сообщают в городской мэрии – они должны вписаться в природный ландшафт, максимально оживить “спальные районы”. Горожане уверены, скверы станут местом притяжения всех нальчан. Совсем скоро новые места отдыха станут площадками для проведения торжеств, приуроченных к столетнему юбилею Кабардино-Балкарии.