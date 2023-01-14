home
Главная
>
Новости
>
В селении Заюково ремонтируют мост через реку Баксан

В селении Заюково ремонтируют мост через реку Баксан

14.01.2023 | 10:43
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начаты работы по капитальному ремонту моста через реку Баксан на автомобильной дороге Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо, сообщает пресс-служба Баксанского муниципального округа. Данный мост с 80-х годов капитально не ремонтировался c момента его возведения, поэтому он практически заново будет построен от фундамента и устоев до покрытия и тротуаров. Для жителей села этот мост имеет важное значение – он соединяет район села Дыгамухо с основной дорожной инфраструктурой и ведет к районной больнице, по которой активно осуществляется транспортировка пациентов. Для обеспечения безопасности дорожного движения на новом мосту установят ограждения и наружное освещение. Так, в настоящее время подрядной организацией ведутся работы по устройству подъездов к временному мосту, который обеспечит бесперебойное движение транспортных средств на время производства строительно-монтажных работ. Также стоит отметить, что уже выполнены такие работы как устройство опор временного моста, устройство ригелей, резиновых опорных частей, металлических ригелей, пролетных строений и плит перекрытия. В скором времени дорожники планируют приступить к демонтажу существующего моста. После приступят к основным бетонным работам, а именно: к устройству фундамента и тела устоев, шкафных стенок, открылков и железобетонных балок перекрытия. Сдать объект в эксплуатацию планируется в октябре текущего года.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных