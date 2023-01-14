В селении Заюково ремонтируют мост через реку Баксан

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начаты работы по капитальному ремонту моста через реку Баксан на автомобильной дороге Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо, сообщает пресс-служба Баксанского муниципального округа. Данный мост с 80-х годов капитально не ремонтировался c момента его возведения, поэтому он практически заново будет построен от фундамента и устоев до покрытия и тротуаров. Для жителей села этот мост имеет важное значение – он соединяет район села Дыгамухо с основной дорожной инфраструктурой и ведет к районной больнице, по которой активно осуществляется транспортировка пациентов. Для обеспечения безопасности дорожного движения на новом мосту установят ограждения и наружное освещение. Так, в настоящее время подрядной организацией ведутся работы по устройству подъездов к временному мосту, который обеспечит бесперебойное движение транспортных средств на время производства строительно-монтажных работ. Также стоит отметить, что уже выполнены такие работы как устройство опор временного моста, устройство ригелей, резиновых опорных частей, металлических ригелей, пролетных строений и плит перекрытия. В скором времени дорожники планируют приступить к демонтажу существующего моста. После приступят к основным бетонным работам, а именно: к устройству фундамента и тела устоев, шкафных стенок, открылков и железобетонных балок перекрытия. Сдать объект в эксплуатацию планируется в октябре текущего года.