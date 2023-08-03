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В селении Второй Лескен благоустроили общественную территорию

В селении Второй Лескен благоустроили общественную территорию

03.08.2023 | 10:04
По федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроили площадку перед сельским детсадом. С работами специалисты справились за пару месяцев. Перед входом в дошкольное учреждение обновили асфальт и сделали парковочные места. На пешеходной дорожке уложили новую плитку, а вдоль установили скамейки, урны и фонари. Последний раз эту территорию приводили в порядок больше двух десятков лет назад. На площадке возле детского сада также установили бордюрные камни, а осенью здесь намерены высадить кустарники.   https://t.me/vestikbr
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