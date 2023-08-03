В селении Второй Лескен благоустроили общественную территорию

По федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроили площадку перед сельским детсадом.
С работами специалисты справились за пару месяцев. Перед входом в дошкольное учреждение обновили асфальт и сделали парковочные места.
На пешеходной дорожке уложили новую плитку, а вдоль установили скамейки, урны и фонари. Последний раз эту территорию приводили в порядок больше двух десятков лет назад.
На площадке возле детского сада также установили бордюрные камни, а осенью здесь намерены высадить кустарники.
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