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В селении Совхозное Зольского района открыли спортивную площадку

В селении Совхозное Зольского района открыли спортивную площадку

29.08.2022 | 16:14
Спорт, доступный всем… В селении Совхозное Зольского района появилась новая спортивная площадка. Грант Росмолодежи на ее строительство выиграл местный житель Аскер Каскулов. Он признается, что давно мечтал создать в родном селе такой объект. У входа развеваются государственные флаги. Территорию украшают шарами и гирляндами. У жителей Совхозного знаменательный день: здесь открывают спортплощадку. На праздник собрались представители старшего поколения и юные жители. Место для занятий физкультурой создали на грант Росмолодежи. Выиграл его местный житель Аскер Каскулов. Он стал победителем конкурса проектов на уровне СКФО в 21-м году. Предложил пропагандировать здоровый образ жизни. Сумма гранта – почти 400 тысяч рублей. На площадке больше 10 спортивных снарядов: брусья, шведская стенка, канат и многое другое. Дети, живущие в Совхозном, - в полном восторге. На открытии площадки для самых маленьких устроили турнир. Они соревновались в лазании по канату. Аскер Каскулов рассказал, что все жители села помогали обустроить пространство. А меценаты установили фонари, чтобы можно было заниматься по вечерам.   https://t.me/vestikbr
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