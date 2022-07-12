В селении Куба-Таба ремонтируют дорогу, ведущую к социальным объектам

В селении Куба-Таба полным ходом идут работы по ремонту дороги протяженностью 5,3 км, на которой расположены такие социальные объекты как школа, дом культуры и мечеть, сообщает пресс-служба Баксанского муниципального района.
На сегодняшний день дорожники завершили устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, тротуаров по обе стороны дороги, а также кольцевой развязки.
Далее специалисты обустроят пешеходные переходы, нанесут горизонтальную разметку и установят новые дорожные знаки.
Ремонт автомобильной дороги Куба-Таба-Верхний Куркужин ведется в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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