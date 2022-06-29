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В селении Куба появится новая амбулатория

В селении Куба появится новая амбулатория

29.06.2022 | 16:00
Новая взамен старой… В Кубе по госпрограмме модернизации первичного звена здравоохранения строят амбулаторию. Располагаться лечебное учреждение будет на улице Шукова по соседству с действующим. Здание, где сейчас принимают пациентов, свой срок отслужило, потому строительство новой амбулатории жители села восприняли с радостью. Планируется разместить кабинеты терапевта, педиатра и узких специалистов, а также процедурные и палаты. Сейчас амбулатория работает в две смены, в день обслуживает порядка 50 человек. Строить новый объект в Кубе начали весной. В настоящее время возводят стены. Завершить все работы предполагается к концу 2023 года.   https://t.me/vestikbr
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