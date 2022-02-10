В селении Куба построят новую амбулаторию

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения КБР, в 2022-2023 годах планируется строительство амбулатории в с. п. Куба по ул. Шукова, 152 Баксанского муниципального района КБР, сообщает Министерство строительства и дорожно-коммунального хозяйства республики. В сельском поселении при численности населения чуть больше 5000 человек, имеется амбулатория на 30 посещений в смену с дневным стационаром на 15 коек и отделением скорой медицинской помощи. Однако здание обветшало и отслужило свой срок. Предполагается возведение нового здания площадью около 600 кв. метров, в котором будут располагаться необходимые кабинеты терапевта, врача-педиатра и иных профильных врачей, процедурные, палаты и вспомогательные помещения. «Строительство новых медицинских учреждений обеспечивает доступность современной медицинской помощи в отдаленных поселениях, что несомненно важно. Проект и место расположения амбулатории в с.п. Куба определены, осталось дождаться окончания конкурсных процедур», - отметил министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков. На сегодня проводятся конкурсные процедуры на определение подрядной организации, которые завершатся в ближайшее время. Приступить к строительству планируется к концу первого квартала.