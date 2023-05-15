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В селении Красносельское строят новую школу на 500 мест

В селении Красносельское строят новую школу на 500 мест

15.05.2023 | 15:44
По итогам текущего года в Кабардино-Балкарии планируется ввод в эксплуатацию семи новых школ,в том числе и здесь, в Красносельском, на 500 ученических мест. Руководство республики считает очень важным улучшение базы системы образования именно на селе. Здесь же необходимость строительства возникла в связи с тем, что старая школа была признана аварийной и долгое время не эксплуатировалась. А за знаниями в это учебное заведение ходили дети из шести населенных пунктов Прохладненского района. Чтобы вернуть образовательный процесс в системное русло, решили возвести новую школу. Сейчас строители монтируют плиты перекрытий, а также создают наружные и внутренние стены из керамического кирпича. Помимо этого, специалисты формируют полотно будущего стадиона и спортивные площадки. Новая школа находится в центре Красносельского: здесь удобные подъездные пути, рядом административные и другие социальные учреждения. Здание общей площадью около четырех тысяч квадратных метров укомплектуют современным оборудованием. Школа будет доступна и для людей с ограничениями по здоровью.   https://t.me/vestikbr
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