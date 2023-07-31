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В селении Красносельское появится новая школа на 500 мест

В селении Красносельское появится новая школа на 500 мест

31.07.2023 | 15:38
Монтируют перекрытия, создают внутренние и внешние стены… В Красносельском строят новую школу на 500 мест. Одновременно идет внутренняя отделка помещений, прокладывают инженерные коммуникации. Штат строителей укомплектован, с материалами проблем нет, добавляет прораб. У школы будет своя котельная, а для детей с ограничениями по здоровью создадут не только пандусы, но и смонтируют специальное подъемное устройство, чтобы было проще попасть на второй этаж. Прежнюю признали аварийной, и пока юные жители Красносельского получают знания в соседних селах – Гвардейском и Пролетарском. Сдать в эксплуатацию новое учебное заведение намерены в декабре. В целом по республике до конца этого года должны построить семь новых школ.   https://t.me/vestikbr
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