В селении Красносельское появится новая школа на 500 мест

Монтируют перекрытия, создают внутренние и внешние стены… В Красносельском строят новую школу на 500 мест. Одновременно идет внутренняя отделка помещений, прокладывают инженерные коммуникации.
Штат строителей укомплектован, с материалами проблем нет, добавляет прораб.
У школы будет своя котельная, а для детей с ограничениями по здоровью создадут не только пандусы, но и смонтируют специальное подъемное устройство, чтобы было проще попасть на второй этаж.
Прежнюю признали аварийной, и пока юные жители Красносельского получают знания в соседних селах – Гвардейском и Пролетарском. Сдать в эксплуатацию новое учебное заведение намерены в декабре. В целом по республике до конца этого года должны построить семь новых школ.
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