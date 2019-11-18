В селении Кенделен торжественно открыли новый сквер. — 2019.11.18

Ему присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны Жамала Улакова.

Располагается парк в самом центре села. Рядом – школы, детские сады, музей. В ближайшее время здесь появится и ясельный корпус. Местные жители отмечают, зона для отдыха выбрана очень удачно.

В новом сквере не только зелёные насаждения, но и фонтан, детская игровая площадка с песочницами, качелями, беседками. Для отдыхающих предусмотрен бесплатный wi-fi. В разработке архитектурного проекта участвовали и сами сельчане. Именно они решили организовать специальную зону для хоккея.

Строительство парка шло по федеральной программе «Комфортная среда». На возведение сквера выделили более трёх миллионов рублей. К торжественному открытию здесь подготовили большую концертную программу.