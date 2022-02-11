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В селении Каменка строят водопроводную сеть

В селении Каменка строят водопроводную сеть

11.02.2022 | 17:29
  Вопросы обеспечения устойчивого водоснабжения населения в Чегемском районе решаются в приоритетном порядке. За последние два года в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» и за счёт собственных средств построены и сданы в эксплуатацию 9 водозаборных сооружений, заменено более 60 км. ветхих сетей. В настоящее время в соответствии с поручением руководителя местной администрации Чегемского муниципального района Ю.К.Борсова в с.Каменка идут работы по водоснабжению нового микрорайона. Ведётся строительство водопроводных сетей по ул.Мизиева, пер. Солнечный, Яникоевский, Звёздный общей протяжённостью более двух км. Новый микрорайон будет подключен к недавно вошедшей в строй скважине, что позволит обеспечить бесперебойную подачу воды уже в ближайшее время. Поставлены задачи по дальнейшему наращиванию усилий в этом важнейшем сегменте. Соответствующие работы намечено провести во всех населённых пунктах района. Необходимое оборудование закуплено.  
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