В селении Каменка строят водопроводную сеть

Вопросы обеспечения устойчивого водоснабжения населения в Чегемском районе решаются в приоритетном порядке. За последние два года в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» и за счёт собственных средств построены и сданы в эксплуатацию 9 водозаборных сооружений, заменено более 60 км. ветхих сетей. В настоящее время в соответствии с поручением руководителя местной администрации Чегемского муниципального района Ю.К.Борсова в с.Каменка идут работы по водоснабжению нового микрорайона. Ведётся строительство водопроводных сетей по ул.Мизиева, пер. Солнечный, Яникоевский, Звёздный общей протяжённостью более двух км. Новый микрорайон будет подключен к недавно вошедшей в строй скважине, что позволит обеспечить бесперебойную подачу воды уже в ближайшее время. Поставлены задачи по дальнейшему наращиванию усилий в этом важнейшем сегменте. Соответствующие работы намечено провести во всех населённых пунктах района. Необходимое оборудование закуплено.