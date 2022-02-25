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В селении Хатуей создали современную модельную библиотеку

В селении Хатуей создали современную модельную библиотеку

25.02.2022 | 17:04
Яркие краски, мягкая мебель и современная техника… Сложно поверить, но это – сельская библиотека. Да не сказать, что обычная: в ней уместился целый досуговый центр. Созданная по нацпроекту «Культура» современная читальня нацелена максимально заинтересовать посетителей. Модельная библиотека – это не просто читальные залы и книгохранилища. Это еще и площадка для познавательных встреч и деловых конференций, на которой к тому же предлагают воспользоваться самыми последними достижениями мультимедийной техники. Подросткам пришелся по душе модный дизайн и почти домашняя атмосфера. В зале комфортного чтения по всей стене высокие – под потолок – стеллажи. Доступ ко всем изданиям открыт. Это особое удовольствие – самому выбирать книгу… Сельскую читальню могут посещать и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрели специальные – более просторные и удобные места. Кабардино-Балкария в проекте по развитию муниципальных  библиотек – с 2021-го года. Тогда от республики подали сразу несколько заявок. На ремонт и создание новых зон ушло чуть больше месяца. В полезную площадь включили и мансарду, которая раньше простаивала. Модельная библиотека работает и в Нальчике. А до конца этого года в республике появятся еще три центра с современной «культурной средой».
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