В селении Дыгулыбгей продолжается реконструкция местной поликлиники

Отметим, что здание было построено в 1986 году и за это время капитальный ремонт здесь не проводился. В прошлом году в рамках программы модернизации первичного звена медицинской помощи национального проекта "Здравоохранение" и при поддержке Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова здесь были начаты работы по реконструкции всего отделения.

После окончания всех работ в поликлинике установят необходимую аппарататуру для проведения рентгенографии костей и суставов. Будет работать кабинет для оказания неотложной помощи и расширятся возможности физиотерапии. Также поликлиника будет адаптирована для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

После окончания всех работ прилегающая территория будет благоустроена.

Планируется, что все работы будут завершены в сентябре текущего года к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики.

На сегодняшний день рабочие завершили строительство нового детского корпуса, а также работы по отделке внутренних помещений здания и установке металлопластиковх окон, сообщает пресс-служба местной администрации г.о. Баксан. Специалисты заняты проведением инженерных коммуникаций.