В селении Дыгулыбгей благоустроят улицу Баксанова

Глава местной администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов провел выездное совещание с заместителями и начальниками отделов в с.Дыгулыбгей. Они осмотрели улицу Баксанова по всей длине, где в скором времени будут начаты работы по благоустройству общественного пространства от ул.400-летия до площади перед седьмой школой. По правой стороне этой улицы, по всей длине (также от ул.400-летия до ул.Цагова по левой стороне), в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" и при поддержке Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова будут проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, установке контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, урн, скамеек, бортовых камней, проведению освещения, озеленению, организации ливневого стока, очистке моста через улицу (р.Мэлгъэшокъуэ), строительству детской площадки. После проведения необходимых процедур, работы по благоустройству будут начаты. Планируется, что они будут завершены к 1 сентября текущего года.