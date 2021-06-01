В селении Баксанёнок бесперебойным водоснабжением обеспечат больше 300 семей





В Баксанском районе по федеральному проекту «Чистая вода» продолжается работа по обеспечению населения бесперебойным водоснабжением. Только в Баксаненке с вводом в эксплуатацию новой скважины и водопроводной сети питьевую воду в полной мере будут получать более 300 семей. Стабильную подачу воды обеспечит новая линия протяженностью около шести километров. Большую часть труб уже проложили. К работам подрядная бригада приступила в начале мая. Специально для нового водопровода бурят скважину. При этом одним Баксаненком в районе не ограничились. Федеральный проект «Чистая вода» в этом году позволит обновить в муниципалитете больше 17-ти километров водопроводных сетей. В администрации Баксанского района обещали, что к началу осени ресурс будут исправно получать свыше 700 семей, которые раньше испытывали трудности с водоснабжением.