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В Анзорее будет обновлено дорожное покрытие

В Анзорее будет обновлено дорожное покрытие

09.02.2022 | 10:26
В 2022 году в селении Анзорей по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено дорожное покрытие. По итогам проведенной диагностики было выявлено, что на данный момент дорога покрыта сеткой трещин, присутствуют выбоины, отрицательно влияющие на безопасность дорожного движения. Первый участок ремонта берет свое начало при въезде в село и проходит по ул. Шинахова и ул. Ленина, а второй участок проходит по ул. Степная (через мост) в с.Лескен II. Общая протяженность участков ремонта составляет 5,960 км. В ходе строительно-монтажных работ подрядной организации предстоит выполнить работы по обновлению асфальтобетонного покрытия, устройству тротуаров, восстановлению изношенного слоя покрытия и установке металлического барьерного ограждения на мосту и обустройству автомобильной дороги с нанесением дорожной разметки, установке перильного ограждения и дорожных знаков. Кроме того, стоит отметить, что вдоль северной окраины селения Анзорей, численностью более 7 тыс. человек проходит федеральная автотрасса Кавказ М 29. Обновленное покрытие на ул. Ленина и ул. Шинахова позволит безопасно добираться до таких социально важных объектов, как администрация с.Анзорей, школа, мечеть, детский сад, загс, почта, кладбища. Завершить весь комплекс строительно-монтажных работ и сдать объекты в эксплуатацию планируется до 15 августа 2022 года.    
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