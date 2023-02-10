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В селе Терекском ремонтируют местную школу

В селе Терекском ремонтируют местную школу

10.02.2023 | 16:33
Завершили стяжку полов, заменили окна на всех этажах… Ремонт школы в селе Терекском в разгаре. Начали его в мае прошлого года по программе модернизации школьных систем образования. Строители приступили к внутренней отделке и одновременно продолжают создавать новую кровлю и оштукатуривать фасад. В здании уже выполнили большую часть электромонтажных и сантехнических работ. На стадии завершения – замена отопительной системы. Школу построили во второй половине 60-х годов прошлого века. За все время – это первое капитальное восстановление. В период ремонта уроки проходят в детском саду, который находится по соседству.   https://t.me/vestikbr
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