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В селе Терекском любители зимних видов спорта провели турнир по хоккею

В селе Терекском любители зимних видов спорта провели турнир по хоккею

17.01.2023 | 10:41
Мороз – не повод сидеть дома... В селе Терекском любители зимних видов спорта провели турнир по хоккею. По традиции такие встречи организуют ежегодно. В 2023-м погода позволила достать с полок профессиональную экипировку, и в минувшие выходные состоялся матч. В нем участвовали мужские команды из Терекского и Урожайного. Команды сыграли три периода по 10 минут. На льду хоккеисты чувствовали себя уверенно, действовали быстро. В итоге матч завершился со счетом 6:2 в пользу терекцев.   https://t.me/vestikbr
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