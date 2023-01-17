Мороз – не повод сидеть дома... В селе Терекском любители зимних видов спорта провели турнир по хоккею.
По традиции такие встречи организуют ежегодно. В 2023-м погода позволила достать с полок профессиональную экипировку, и в минувшие выходные состоялся матч. В нем участвовали мужские команды из Терекского и Урожайного.
Команды сыграли три периода по 10 минут. На льду хоккеисты чувствовали себя уверенно, действовали быстро. В итоге матч завершился со счетом 6:2 в пользу терекцев.
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